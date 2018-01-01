Конрад: Для Харлан чемпионат Украины стал проходящим соревнованием

Главный тренер сборной Украины по фехтованию для iSport.ua подвела итоги чемпионата страны.

На этой неделе в Киеве проходил чемпионат Украины по фехтованию, который собрал на дорожках почти всех сильнейших фехтовальщиков страны. Не всем из них удалось подтвердить свой статус во внутренних соревнованиях, но на это советует не обращать внимание главный тренер сборной Украины Наталья Конрад, которая в эксклюзивном интервью iSport.ua подвела итоги соревнований.

- Ольга Харлан после победы на чемпионате Украины призналась, что для нее соревнования были больше тренировочными.

- Для лидеров нашего фехтования, как Ольга Харлан или Богдан Никишин, чемпионат Украины стал проходящим соревнованием. Многие из них выступили под нагрузками после тяжелых сборов, поэтому не стоит обращать внимание на их результаты. Но для тех, кто на подходе к первой сборной – это серьезный старт, на котором они решали вопросы, относительно попадания в команду.

- У чемпионов Украины есть шанс попасть в сборную или главным критерием попадания туда все равно остается рейтинг?

- Однозначно по рейтингу.

- Кто Вас удивил на чемпионате Украины?

- В целом в полуфиналы, финалы вышли те, на кого рассчитывали. Сенсации не в каком из видов оружия не произошло. Единственное, саблист Андрей Ягодка сперва выиграл соревнования в сабле, а потом в шпажном турнире попал в восьмерку.

- Также сильно выступили пятиборцы – Анастасия Спас вышла в финал, а Павел Тимощенко остановился в шаге от медали…

- Спас тренируется и даже ездит на сборы с фехтовальщиками и регулярно принимает участие не только на внутренних, но и на международных стартах. Спас и Тимощенко – лидеры мирового пятиборья, поэтому неудивительно, что они на равных фехтуют с большинством отечественных фехтовальщиков.

- В чем отличие нынешнего чемпионата Украины по сравнению с предыдущими?

- В этом году постарались все сделать на уровне. Зал после реконструкции получил возможность проводить соревнования на большем количестве дорожек, появился помост, видеосьемка. Часто чемпионат Украины происходил чисто формально, в пустом зале. Нам же в этом году удалось создать небольшое чувство праздника.

Спортсменам понравились награды, сказали, что это интереснее, чем обычный кубок. И вообще, давно взрослых не награждали призами – грамоты, награды и все. Считалось, что они и так знают, за что борются. Мое мнение – это не правильно. Если мы хотим создавать массовость и привлекать спортсменов, то должны это делать красиво, уважать своих спортсменов.

- Впереди главные старты сезона – чемпионат Европы и мира. У всех разная подготовка или будет что-то общее?

- У каждого свои планы подготовки. Сейчас у многих очередные этапы Кубка мира. Будем надеяться, что все будет сделано, как задумано и это принесет свои плоды в виде медалей.

Общался Виталий Володько