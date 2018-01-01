Переключиться на мобильную версию

Украина выиграла вторую бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

Комментариев: 0
Елизавета Каланина выиграла бронзу в схватке с соотечественницей.
Украина завоевала вторую бронзу чемпионата Европы
Украина завоевала вторую бронзу чемпионата Европы

Украинская дзюдоистка Елизавета Каланина выиграла для Украины вторую медаль на чемпионате Европы.

Спортсменка выиграла две схватки предварительного раунда в весовой категории свыше 78 кг, а в полуфинале в golden score проиграла боснийке Ларисе Церич.

В бронзовой схватке украинка встретилась с соотечественницей Галиной Тарасовой и выиграла на первой минуте поединка за счет ваза-ари.

Медаль Каланиной стала ее первой на взрослом чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Марина Черняк завоевала для Украины бронзу чемпионата Европы

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: дзюдо, чемпионат Европы, бронза
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь