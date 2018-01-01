Украина выиграла вторую бронзу на чемпионате Европы по дзюдо
Елизавета Каланина выиграла бронзу в схватке с соотечественницей.
Украинская дзюдоистка Елизавета Каланина выиграла для Украины вторую медаль на чемпионате Европы.
Спортсменка выиграла две схватки предварительного раунда в весовой категории свыше 78 кг, а в полуфинале в golden score проиграла боснийке Ларисе Церич.
В бронзовой схватке украинка встретилась с соотечественницей Галиной Тарасовой и выиграла на первой минуте поединка за счет ваза-ари.
Медаль Каланиной стала ее первой на взрослом чемпионате Европы.
Ранее сообщалось, что Марина Черняк завоевала для Украины бронзу чемпионата Европы.
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