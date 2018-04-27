Стал известен состав сборной Украины на ЧЕ по борьбе

Стало известно, кто отправится в Россию представлять нашу страну на континентальном первенстве.

Дмитрий Цымбалюк (справа) - один из тех, кто едет на ЧЕ

Сборная Украины по борьбе отправляется на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

На первенство Европы наша команда отправляется не основным составом, а в некоторых категориях едут 4-5 борцы – из-за известных событий, несмотря на отличную готовность, не едут борцы, которые являются военнослужащими или состоят в Динамо. По этой же причине не едет в Россию Жан Беленюк.

Едет команда не за счет государства, а за деньги своих друзей, родителей, Ассоциации спортивной борьбы и любителей борьбы. Но в нынешней ситуации важно, что вообще команда едет на чемпионат Европы, ведь неучастие грозило бы отстранением на год нашей Ассоциации борьбы, что негативно сказалось бы на борьбе за олимпийские квоты.

Состав сборной по греко-римской борьбе:

55 кг: Влад Коростылев

60 кг: Андрей Мартынюк

63 кг: Дмитрий Добров

67 кг: Дмитрий Цымбалюк

72 кг: Богдан Кабин

77 кг: Николай Дараган

82 кг: Дмитрий Арабаджи

87 кг: Степан Шелемех

97 кг: Юрий Шкрюба

130 кг: Владлен Вороный

Состав сборной по женской борьбе:

50 кг: Оксана Ливач

53: Христина Береза

55 кг: Анна Войтова

57 кг: Татьяна Кит

59 кг: Елена Кремзер

62 кг: Илона Прокопевнюк

65 кг: Мария Ильчишин

68 кг: Елизавета Тискарева

72 кг: Анна Тисличенко

76 кг: Ирина Пасичник

Наставник сборной Украины по вольной борьбе Руслан Савлохов с составом еще не определился.

Ранее сообщалось, что украинские борцы поедут на чемпионат Европы по борьбе в Россию. Позже в Ассоциации спортивной борьбы Украины объяснили такое свое решение.

Принимающая сторона пообещала сделать пребывание сборной Украины максимально комфортным.

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