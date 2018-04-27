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Беленюк: Мне запретили ехать на чемпионат Европы

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Жан Беленюк заявил, что не поедет на чемпионат Европы по борьбе в Россию.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Getty Images

Украинский борец греко-римского стиля и олимпийский призер Олимпиады в Рио Жан Беленюк заявил, что ему запретили ехать на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя!", – написал Беленюк.

Напомним, что чемпионат Европы по борьбе состоится в российском Каспийске с 30-го по апреля по 6-е мая. 

Ранее Беленюк заявил, что украинские борцы могут лишиться олимпийской лицензии. Также спортсмен считает, что бойкотировать соревнования в России – это абсурднейшее решение

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Теги: борьба, чемпионат Европы, Жан Беленюк, бойкот
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