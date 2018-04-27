Украинское фехтование глазами новичка

Журналист iSport.ua впервые попал на чемпионат Украины по фехтованию.

Почти неделю на базе ЦСКА ВСУ в Киеве проходил чемпионат Украины по фехтованию. Он собрал всех отечественных звезд этого вида спорта, включая олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан, Елену Кривицкую, а также чемпионов мира в мужской шпаге во главе с Богданом Никишиным.

iSport.ua решил окунуться в атмосферу соревнований и посетить два из шести дней чемпионата Украины.

Попасть в сам зал непросто – без помощи и подсказок с первого раза его сложно отыскать, хотя стоит признать, что дорога от метро спокойным шагом занимает не более 15 минут. При этом, фехтование в одном из армейских залов надолго - после прошлогоднего ремонта тут положили десять дорожек стационарно, плюс установили подиум для проведения финалов.

По словам спортсменов и тренеров, теперь это едва ли не лучшие условия во всей Украине. Теперь есть возможность одновременно проводить соревнования в двух видах оружия, что сократило время проведения отдельного дня чемпионата.

Что приятно удивило, количество зрителей (да, были не только спортсмены, но и любители фехтования, а главное - дети), ну а в тонкостях фехтования помогали по ходу знакомые журналисты, за что им отдельное "спасибо". На самом деле я не был профаном в фехтовании, ведь часто смотрю соревнование по интернету, но вот вживую попасть удалось впервые. И стоит сказать, что вживую оно смотрится намного интереснее.

Несмотря на то, что по признанию самих спортсменов, чемпионат Украины для лидеров сборной был больше тренировкой, страсти на дорожках кипели нешуточные. Например, второй номер украинского рейтинга Владимир Станкевич свою маску после поражения задолго до решающих поединков, забросил на соседнюю дорожку. И хорошо, что к тому моменту там спортсмены уже закончили фехтовать.

Что еще понравилось, так это то, что вместо традиционного кубка и грамот победители получили в награду оригинальную статуэтку в стиле "меч в камне", как в легенде о короле Артуре. Причем, награды шпажистам использовалась именно шпага, рапиристам - рапира, саблистам - сабля. Все изготовлено по специальному заказу у мастеров, которые работают с металлом, в единичном экземпляре, то есть неповторимо.

В общем, посещение чемпионата Украины по фехтованию оставило приятные эмоции. Хотелось бы большего количества зрителей и проведение подобных соревнований во Дворце спорта, но с нынешним вниманием к спорту в стране хорошо и то, что есть.

Призеры чемпионата Украины:

Шпага, женщины:

1. Фейби Бежура (Киев)

2. Анастасия Спас (Киев)

3. Влада Харькова (Киев)

3. Екатерина Чорний (Киев)

Шпага, мужчины

1. Юрий Тараненко (Киев)

2. Дмитрий Карюченко (Харьков)

3. Евгений Макеенко (Киев)

3. Руслан Тимошенко (Киев)

Рапира, женщины

1. Анастасия Московская (Николаев)

2. Анна Тараненко (Киев)

3. Ольга Лелейко (Киев)

3. Екатерина Ченцова (Киев)

Рапира, мужчины

1. Дмитрий Чучукало (Киев)

2. Андрей Погребняк (Киев)

3. Ростислав Герциг (Львов)

3. Клод Юнес (Львов)

Результаты в сабле, где чемпионами стали Ольга Харлан и Андрей Ягодка, будут добавлены в ближайшее время.