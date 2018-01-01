Харлан стала чемпионкой Украины

В Киеве проходит чемпионат Украины по фехтованию.

Самая титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан подтвердила звание сильнейшей в Украине, выиграв чемпионат страны. Соревнования в эти дни проходят в Киеве.

Ольга уверенно прошла по турнирной сетке и лишь в финале столкнулась с серьезной соперницей в лице Алины Комащук, которая была в шаге от победы, выигрывая 14:13, но в итоге проиграла 14:15.

"Алина - хороший боец, с ней всегда интересно фехтовать. Мы друг друга хорошо знаем, поэтому и счет соответственный. Когда мы выходим друг против друга - мы соперницы, а вот потом - друзья", - отметила после победы Харлан,

Не случилось сенсации и в мужской сабле, где чемпионом стал Андрея Ягодка - в четвертый раз за последние пять лет.

Интересно, что днем позже Ягодка уже в шпаге дошел 1/4 финала, но все же его остановили за шаг до медали. Золото в шпаге выиграл Юрий Тараненко, в финале на приоритете обыгравший прошлогоднего чемпиона Украины Дмитрия Карюченко.

В женской шпаге золото выиграла Фейби Бежура, а вот второе место сенсационно добыла пятиборка Анастасия Спас, которая на пути в финал обыграла, в том числе, пятого номера мирового рейтинга Елену Кривицкую.

В женской рапире чемпионом Украины в четвертый раз в карьере стала Анастасия Московская, а у мужчин в индивидуальной рапире золото выиграл Дмитрий Чучукало.

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