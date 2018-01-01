Черняк выиграла для Украины первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Георгий Зантарая уступил уже во втором круге.

На чемпионате Европы по дзюдо, который стартовал в Тель-Авиве, были разыграны первые комплекты медалей и без наград не осталась украинская сборная.

В первую очередь, медаль мы ожидали от самого титулованного спортсмена в нашей команде действующего чемпиона Европы в категории до 66 кг Георгия Зантараи, но он уступил уже во втором раунде, проиграв азербайджанцу Шихализаде.

Еще один представитель в категории до 66 кг Геворг Хачатрян и вовсе проиграл в своей стартовой схватке словенцу Адриану Гомбоку.

Зато в категории до 60 кг дебютант взрослых чемпионатов Европы Артем Лесюк остановился в шаге от медали. На пути в полуфинал он одолел иппоном Бекира Озлу из Турции, а потом также иппоном одолел олимпийского чемпиона из России Беслана Мудранова. Увы, дальше Лесюк проиграл в полуфинале титулованному болгарину Яниславу Герчеву, а потом уступил и в поединке за бронзу британцу Эшли Макензи.

Зато порадовала представительница Украины в категории до 48 кг Марина Черняк, которая завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы.

Во втором раунде в весе до 48 кг Черняк встретилась с сербкой Миликой Николич и уступила ей по истечению всего времени схватки по ваза-ари. Зато потом в утешительной сетке Черняк добыла победу иппоном над Диларой Локманхеким из Турции, а затем выиграла схватку за бронзовую медаль у француженки Мелани Клемент.

Для Черняк это вторая бронзовая медаль чемпионата Европы. Первую свою награду с континентального первенства она выиграла в 2014 году.

Напомним, перед сборной Украины стоит задача выиграть две медали континентального первенства.

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