adidas представляет The BASE Kyiv – уникальное пространство для уличного футбола

adidas представляет первую в Украине футбольную площадку The BASE Kyiv — уникальное пространство, где каждый сможет почувствовать себя звездой футбола — игроком, который добивается успеха благодаря своему мастерству, креативности и готов на все, чтобы стать первым.

Накануне финала UEFA Champions League The BASE Kyiv соберет самых крутых уличных футболистов, профессиональных игроков, а также всех неравнодушных к этому виду спорта. Пространство, расположенное на Подоле, в помещении завода Tetra Pak, недалеко от станции метро Тараса Шевченко, откроется 18 мая и будет работать в течение недели.

adidas The BASE Kyiv – это соединение уличного и профессионального футбола на территории одного из самых урбанистических мест Киева, где под одной крышей расположатся целый стадион с трибунами, клетка для панны и площадка для стрит-футбола, лаундж и развлекательные зоны, включая фуд-корт, кикер, пинг-понг. Посетителей The BASE Kyiv ждут бескомпромиссные футбольные баталии в формате 5х5, 2х2, 1х1 и баттлы на PlayStation, а также трансляция финала UEFA Champions League, вечеринки, турниры и мастер-классы. Гости пространства также смогут пообщаться с профессиональными игроками, сфотографироваться с кубком UEFA Champions League и просто отлично провести время с друзьями под классную музыку.

Ключевыми мероприятиями The BASE Kyiv станут футбольные турниры Young Champions для подростков 13–15 лет и уже полюбившийся футбольной аудитории столицы Tango League (16–25 лет).

Регистрация на все турниры открыта на сайте adidas.com/ua/thebase.

Всем посетителям Базы также будет предложена возможность протестировать футбольные новинки от adidas, а благодаря тому, что пространство полностью крытое, игроки не будут зависеть от погодных условий и смогут проводить тренировки в любой удобный им день.

Работа The BASE Kyiv завершится 26 мая совместным просмотром трансляции финала UEFA Champions League на большом экране.

Официальный сайт проекта – adidas.com/ua/thebase.

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