Украинская гимнастка выходит замуж.

Двукратная призерша Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова выходит замуж. Предложение украинке сделал фитнес-тренер Дмитрий Момот во время матча НБА в Майами.

В перерыве игры Анне завязали глаза и попросили найти мяч по подсказкам "тепло/холодно". Аня его отыскала, только вместо мяча на месте был Дмитрий, который стоял на олном колене с обручальным кольцом в руке. Бессонова ответила на предложение согласием.

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