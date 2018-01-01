Дуброва: Медальный план на чемпионат Европы – две медали

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал iSport.ua о готовности команды к чемпионату Европы.

С 26 по 28 апреля в Тель-Авиве пройдет чемпионат Европы по дзюдо. Украинская сборная по праву считается одной из сильнейших сборных в Европы и с континентального первенства почти всегда возвращается с медалями. Например, в прошлом году были выиграны два индивидуальных золота и бронза в командном первенстве у мужчин.

О том, с какими целями едет в Израиль в этом году команда, а также почему в составе нет прошлогодней чемпионки Европы Дарьи Белодед, а также одного из лидеров мужской команды Якова Хаммо, в эксклюзивном интервью iSport.ua рассказал главный тренер сборной Виталий Дуброва.

– Виталий Викторович, первый вопрос, ожидаемо, по отсутствию Дарьи Белодед, ведь она фаворит в категории до 48 килограммов и в нынешнем сезоне выиграла три престижных турнира высшей категории.

– Дарья получила небольшое повреждение, из-за которого решили поберечь ее. Во второй половине сезона начинается олимпийский отбор, к которому нужно подойти в лучшей форме. Тренерский штаб просто избежал риска.

– А с чем тогда связано отсутствие чемпиона Украины Якова Хаммо?

– По Яше ситуация простая – он пока не набрал свои лучшие кондиции, несмотря на то, что выиграл чемпионат Украины. Он боролся только один турнир Гран-при в Тунисе, где проиграл в первой же схватке. Его беспокоили травмы и только сейчас он полноценно возвращается в строй, работает на сборе и готовится на этапы Гран-при, которые будут в июле – начале августа. Он в строю, но форма не позволяет участвовать в чемпионате Европы. У нас в его весе есть Александр Гордиенко, который выиграл Гран-при в Марокко и бронзу в Тунисе. Решили, что нецелесообразно в нынешнем состоянии Яши выставлять его на чемпионате Европы.

– Какие были сложности при формировании состава? Я вот давно не помню, чтобы у мужчин была заявка на все весовые категории.

– У нас был выставлен критерий для попадания в состав на чемпионат Европы. Это 1-6 места на этапах Гран-при или 1-2 места на этапах континентальной серии. Кто выполнил критерий – те в основном и едут.

В этом году значимость чемпионата Европы немного стала меньше, потому что в конце мая стартует олимпийская квалификация и набор очков там будет более важным, чем результаты чемпионата Европы. Поэтому мы решили на континентальном первенстве задействовать максимально все весовые категории, посмотреть всех ребят. Мы решили посмотреть на всех первых номеров сборной, независимо от их международных стартов. Нужно было лишь выполнить критерий отбора.

Это в большей степени касается молодых Лесюка и Кривчача. Даем им шанс на взрослом уровне, чтобы посмотреть, насколько они будут конкурентоспособными в дальнейшем.

– У женщин возникают вопросы по присутствию в составе Юлии Гребеножко.

– У женщин не все категории задействованы, потому что у нас продолжаются проблемы в некоторых весах. Да, в одной из проблемных категорий до 63 кг едет Юлия Гребеножко. Но едет за свой счет. Она стала только третьей на чемпионате Украины, но неплохо боролась в Варшаве, став седьмой. Она едет больше для своего развития, для опыта. Возможно, поездка станет для нее толчком для развития. Остальные девушки по праву заслужили поезду в Израиль.

– Если можно, расскажите о подготовке команды к чемпионату Европы.

– Подготовка у нас была разделена. Был ряд турниров, те же Гран-при, после которых мы оставались на сбор. Потом женщины поехали в Заросляк, а мужчины работали в Конча-Заспе, ну а заключительный сбор прошел на олимпийской базе. Все выполнено, все прошло по плану, к спортсменам особых нареканий не было. Все хорошо.

– В этом сезоне со всех крупных стартов украинские дзюдоисты возвращаются с медалями. Есть надежда на успешное медальное выступление в Израиле.

– Сравнивать Гран-при с чемпионатом Европы не стоит. Медаль на чемпионате Европы завоевать более сложно, чем на Гран-при. Честно признаюсь, медальный план – две медали на мужскую и женскую команду. Посмотрим, ведь команда на хорошем ходу.

Ожидаем хорошего выступления от Турчин, Каланиной у женщин, от Гордиенко у мужчин, Зантарая на любых соревнованиях - один из фаворитов. Может кто-то из молодежи сумеет себя показать, те же Хомула, Савицкий.

– В этом году нет в программе командных соревнований. Почему их отменили?

– В этом году командные соревнования будут проводиться отдельно в олимпийском формате. Будет смешанная мужская и женская команда. В этом году соревнования назначены на июль в Екатеринбурге.

Состав сборной Украины

Мужчины: Артем Лесюк (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг), Геворг Хачатрян (66 кг), Артем Хомула (73 кг), Дмитрий Канивец (73 кг), Сергей Кривчач (81 кг), Кеджау Ньябали (90 кг) Антон Савицкий (100 кг), Александр Гордиенко (+100 кг).

Женщины: Марина Черняк (48 кг), Людмила Плиева (52 кг), Юлия Гребеножко (63 кг), Анастасия Турчин (78 кг), Елизавета Каланина (+78 кг), Галина Тарасова (+78 кг).

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Виталий Володько, iSport.ua