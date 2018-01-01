Испанию лишили права проведения ЧЕ по тяжелой атлетике из-за непризнания Косова
Испания не сможет провести молодежный и юношеский чемпионаты Европы по тяжелой атлетике из-за непризнания независимости Косова, сообщает Insidethegames.biz.
Европейска федерация тяжелой атлетики EWF отобрала это право по причине того, что в течение трех недедль организаци не получила от испанского правительства заверения выдачи виз делегации из Косова.
Соревнования было решено перенести в Польшу.
Отметим, что на сайте EWF молодежный и юношеский чемпионаты Европы по тяжелой атлетике пока числятся в испанском городе Ла-Корунья с 24 по 31 октября 2018 года.
Испания - одна из стран, которые отказались признавать независимость Косово.
НОК Косово стал членом МОК в 2014 году, а EWF прзнала Национальную федерацию по тяжелой атлетике.
Ранее сообщалось, что у Украины отобрали право проводить чемпионат Европы по борьбе из-за непризнания независимости Косова.
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