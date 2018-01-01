Испанию лишили права проведения ЧЕ по тяжелой атлетике из-за непризнания Косова

Правительство Испании не предоставило заверения выдачи виз делегации из Косова, чемпионат Европы перенесли в Польшу.

Из-за Косова Испания не проведет чемпионат Европы по тяжелой атлетике IWF

Испания не сможет провести молодежный и юношеский чемпионаты Европы по тяжелой атлетике из-за непризнания независимости Косова, сообщает Insidethegames.biz.

Европейска федерация тяжелой атлетики EWF отобрала это право по причине того, что в течение трех недедль организаци не получила от испанского правительства заверения выдачи виз делегации из Косова.

Соревнования было решено перенести в Польшу.

Отметим, что на сайте EWF молодежный и юношеский чемпионаты Европы по тяжелой атлетике пока числятся в испанском городе Ла-Корунья с 24 по 31 октября 2018 года.

Испания - одна из стран, которые отказались признавать независимость Косово.

НОК Косово стал членом МОК в 2014 году, а EWF прзнала Национальную федерацию по тяжелой атлетике.

Ранее сообщалось, что у Украины отобрали право проводить чемпионат Европы по борьбе из-за непризнания независимости Косова.

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