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Виктор Петренко включен в Зал славы мирового фигурного катания

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Олимпийский чемпион украинец Виктор Петренко попал в Зал славы за заслуги перед фигурным катанием.
Виктор Петренко
Виктор Петренко
Getty Images

Украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко попал в Зал славы мирового фигурного катания за большие заслуги и вклад в развитие этого вида спорта. 

Об этом сообщает официальный сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Виктор Петренко является первым украинцем, который, по мнению экспертов, имеет уникальные заслуги перед фигурным катанием.

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Теги: Фигурное катание, Виктор Петренко, Олимпийские игры
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