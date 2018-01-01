Виктор Петренко включен в Зал славы мирового фигурного катания

Олимпийский чемпион украинец Виктор Петренко попал в Зал славы за заслуги перед фигурным катанием.

Украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко попал в Зал славы мирового фигурного катания за большие заслуги и вклад в развитие этого вида спорта.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Виктор Петренко является первым украинцем, который, по мнению экспертов, имеет уникальные заслуги перед фигурным катанием.

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