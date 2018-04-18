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Жданов: Мы категорически против участия Украины в соревнованиях в России

Комментариев: 6
Игорь Жданов заявил, что не может физически запретить украинским спортсменам выступать в России.
Игорь Жданов
Игорь Жданов
facebook.com/zhdanovihor

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о изменение закона, который запрещает выступать на соревнованиях на территории России. 

"В интернете распространяется недостоверная информация о якобы отмене указа министерства молодежи и спорта о запрете участия национальных сборных команд Украины в соревнованиях на территории России.

Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в указе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории стран агрессора.

Сути решения это не меняет. Деньги украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие поездки. Никаких выплат государственных премиальных за участие в таких соревнованиях начислено не будет.

Министерство неизменное в своей позиции – мы категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России. Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, безопасность и все другие последствия несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать в страну агрессора. Они об этом предупреждены", – написал Жданов.

Ранее сообщалось, что украинские борцы не собираются пропускать чемпионат Европы, который состоится в России. Также украинцы выступят на этапе Кубка мира по скалолазанию в Москве, несмотря на запрет Министерства.

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Теги: Игорь Жданов, Украина, Россия, бойкот
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  18.04.2018, 21:44
Оценка:  0
гость
всё правильно..почему я должна платить за поедки ра расию..лабода и лорак проститутки телом платят...так вперёд
ЧopнuйПeсeць    18.04.2018, 20:47
Оценка:  -1
ЧopнuйПeсeць
Кто этот мерзкий жирный сумасшедший очкарик?
ЧopнuйПeсeць    18.04.2018, 20:47
Оценка:  -1
ЧopнuйПeсeць
Кто этот мерзкий жирный сумасшедший очкарик?
гость  (аноним)  18.04.2018, 20:45
Оценка:  -2
гость
Да ради бога! Только пусть выступают под каким-нибудь нейтральным флагом! Ихмо, мне было-бы неприятно видеть флаг Украины в ордынской вонючей помойной яме, среди этого быдлячего стада!
ШоколадныйБоx    18.04.2018, 20:23
Оценка:  -1
ШоколадныйБоx
"Мы",это кто?Шайка кровавых коричневых пидоpoв,которая имеет все шансы после выборов присесть на кичман,или стать неживой?
ШоколадныйБоx    18.04.2018, 20:23
Оценка:  -1
ШоколадныйБоx
"Мы",это кто?Шайка кровавых коричневых пидоpoв,которая имеет все шансы после выборов присесть на кичман,или стать неживой?
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