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Украинские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в России

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Министерство молодежи и спорта Украины издало новый указ, где разрешает спортсменам выступать на соревнованиях в России.
Украинские спортсмены смогут принимать участия в соревнованиях в России
Украинские спортсмены смогут принимать участия в соревнованиях в России
instagram.com/iradivilov

Министерство молодежи и спорта Украины отменило указ, в котором запрещает спортсменам выступать в соревнованиях, что проходят на территории России.

Как сообщает Ассоциация спортивной борьбы, в новом законопроекте Министерство рекомендует по возможности воздержаться от поездок на соревнования в Россию. Также разного рода турниры и подготовительные сборы в России не будут финансироваться из государственного бюджета.

Напомним, что из-за бойкота соревнований в России украинские биатлонисты потеряли квоту в Кубке мира.

Ранее сообщалось, что украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию. Также украинцы выступят на этапе кубка мира по скалолазанию в Москве, несмотря на запрет Министерства

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Теги: бойкот, Украина, Россия, министерство молодежи и спорта
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