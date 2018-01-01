Украинские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в России

Министерство молодежи и спорта Украины издало новый указ, где разрешает спортсменам выступать на соревнованиях в России.

Украинские спортсмены смогут принимать участия в соревнованиях в России instagram.com/iradivilov

Министерство молодежи и спорта Украины отменило указ, в котором запрещает спортсменам выступать в соревнованиях, что проходят на территории России.

Как сообщает Ассоциация спортивной борьбы, в новом законопроекте Министерство рекомендует по возможности воздержаться от поездок на соревнования в Россию. Также разного рода турниры и подготовительные сборы в России не будут финансироваться из государственного бюджета.

Напомним, что из-за бойкота соревнований в России украинские биатлонисты потеряли квоту в Кубке мира.

Ранее сообщалось, что украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию. Также украинцы выступят на этапе кубка мира по скалолазанию в Москве, несмотря на запрет Министерства

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