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Украина на чемпионате Европы по дзюдо выступит без одного из лидеров

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Сборная Украины по дзюдо определилась с составом на чемпионат Европы.
Дарья Белодед пропустит Евро-2018
Дарья Белодед пропустит Евро-2018
instagram.com/dariabilodid7

C 26 по 28 апреля в Тель-Авиве (Израиль) состоится чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. В соревнованиях примут участие представители около 40 европейских стран, которые будут соревноваться в 14 весовых категориях.

Сборная Украины будет представлена 15-ю спортсменами.

Состав сборной Украины

Мужчины: Артем Лесюк (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг), Геворг Хачатрян (66 кг), Артём Хомула (73 кг), Дмитрий Канивец (73 кг), Сергей Кривчач (81 кг), Кеджау Ньябали (90 кг) Антон Савицкий (100 кг), Александр Гордиенко (+100 кг).

Женщины: Марина Черняк (48 кг), Людмила Плиева (52 кг), Юлия Гребеножко (63 кг), Анастасия Турчин (78 кг), Елизавета Каланина (+78 кг), Галина Тарасова (+78 кг).

Отметим, что на соревнованиях не выступит чемпионка Европы 2017 Дарья Белодед, которая на церемонию награждения Героев спортивного года пришла со сломанной челюстью.

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Теги: дзюдо, чемпионат Европы, Дарья Белодед
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