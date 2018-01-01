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Украинский спортсмен намерен судиться с WADA

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Александр Пелешенко не согласен со своим отстранением от соревнований.
Александр Пелешенко
Александр Пелешенко
Getty Images

Украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко прокомментировал ситуацию с временным отстранением от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

"Скажу так, как есть. Этот препарат содержится в лекарстве Тенорма. За два дня до допинга мне было плохо: с давлением проблемы. Я поехал в больницу, мне врачи прописали это лекарство.

То, что в нем запрещенные препараты есть, я не знал. У меня есть все справки от врачей. И теперь я буду судиться с WADA", – цитирует Пелешенко Tribuna.com.

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Теги: Александр Пелешенко, допинг, WADA, тяжелая атлетика
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