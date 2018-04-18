Федерация спортивной борьбы России: Сделаем прибывание сборной Украины максимально комфортным

Михаил Мамиашвили прокомментировал решение украинских борцов ехать на чемпионат Европы в Каспийск.

Президент российской федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили заявил, что сборной Украины создадут максимально комфортные условия во время пребывания на чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийске.

"Исполком федерации борьбы Украины принял однозначное решение участвовать в чемпионате Европы. Считаю, что это правильное решение. В случае неучастия существуют санкции. Насколько я знаю, украинские государственные структуры отказались финансировать эту поездку. Скорее всего, это ляжет на плечи федерации ассоциаций борьбы Украины.

Также, как и для всех остальных, мы сделаем прибывание сборной Украины максимально комфортным. Будут созданы все условия для того, чтобы спортсмены проявили свои лучшие качества. Если так сложится, то и флаг будет, и гимн страны прозвучит под аплодисменты благодарных зрителей.

Российский зритель, особенно северного Кавказа, очень благодарный за настоящую, волевую борьбу. Он всегда отдаст оценку в пользу победителя и поддержит проигравшего. Я убежден, что никакого политического налета на этом чемпионате Европы нет и быть не может. Спорт должен быть вне политики и выше этого.

Ненужно забывать нашу общую историю, в том числе и спортивную, борцовскую. Мы вместе создавали советскую школу борьбы. Оставшееся наследие дает возможность доминировать и украинским борцам, и российским. Так что мы будем рады видеть наших добрых давних друзей у себя!" – цитирует Мамиашвили Чемпионат.

Ранее сообщалось, что украинские борцы поедут на чемпионат Европы по борьбе в Россию. Такое решение было принято исполкомом Ассоциации спортивной борьбы Украины вопреки запрету Министерства на выступления в соревнованиях на территории России.

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