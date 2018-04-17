Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение поновить заявку Украины на участие в чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийске.
Соответственное решение исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял 13 апреля.
Официально решение было принято с целью участия в континентальном чемпионате, для минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с положениями Олимпийской хартии и Всемирной федерации борьбы UWW.
Теперь среди членов сборных команд будет проведен опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера. По результатам опроса будет составлена соответствующая заявка на участие команд.
Ранее сообщалось, что украинцы выступят на этапе КМ по скалолазанию в Москве, несмотря на запрет Министерства.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил
Если поедете, прикрывайте жопы от кацапских педиков и пупки от путлеровских поцелуев