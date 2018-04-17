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Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию

Комментариев: 4
Несмотря на запрет Министерства, Ассоциация борьбы решила отправить своих спортсменов в Россию.
Жан Беленюк может поехать на чемпионат Европы
Жан Беленюк может поехать на чемпионат Европы
Олег Батрак, iSport.ua

Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение поновить заявку Украины на участие в чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийске.

Соответственное решение исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял 13 апреля.

Официально решение было принято с целью участия в континентальном чемпионате, для минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с положениями Олимпийской хартии и Всемирной федерации борьбы UWW.

Теперь среди членов сборных команд будет проведен опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера. По результатам опроса будет составлена соответствующая заявка на участие команд.

Ранее сообщалось, что украинцы выступят на этапе КМ по скалолазанию в Москве, несмотря на запрет Министерства.

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Теги: Спортивная борьба, чемпионат Европы
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  17.04.2018, 17:51
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Еще группа кандидатов на говносайт мордотворец!
гость  (аноним)  17.04.2018, 17:45
Оценка:  0
гость
Действительно, пусть едут не как представители Украины а как неофициальные клубные мастера, отстаивающие свои собственные интересы!
гость  (аноним)  17.04.2018, 17:20
Оценка:  0
гость
Надеемся, вы будете выступать не под символами Украины а под нейтральными флагами!!! Как это делали кацапы в Корее. Типа, нас там нет
гость  (аноним)  17.04.2018, 17:13
Оценка:  0
гость
Ребята, у кацапских выб..лядков все туалеты без перегородок!
Если поедете, прикрывайте жопы от кацапских педиков и пупки от путлеровских поцелуев
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