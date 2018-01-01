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15 международных федераций ведут допинговые дела в отношении россиян

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Крейг Риди рассказал о допинговых расследованиях в отношении российских спортсменов.
Крейг Риди
Крейг Риди
Getty Images

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди рассказал о допинговых расследованиях в отношении российских спортсменов.

"Это очень сложное расследование, мы видим, что у многих международных федераций оно затянулось из-за сложности данных. Две федерации официально закрыли дела, четыре - еще ведут процесс, семь - запросили подробности, четыре - запросили повторный анализ образцов, полученных от WADA", - передает слова Риди Insidethegames.

Ранее сообщалось, что в России ожидается новая волна дисквалификаций спортсменов. 

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Теги: ВАДА, Олимпиада, Россия, допинг, дисквалификация
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