Украинцы выступят на этапе КМ по скалолазанию в Москве, несмотря на запрет Министерства
Украинские скалолазы отправятся в Россию на соревнования.
Украинские скалолазы примут участие во II Этапе Кубка Мира 2018, который пройдет в России.
Спортсмены на этом этапе будут соревноваться в двух дисциплинах: боулдеринг и скорость.
В составе сборной Украины на турнир отправятся 11 скалолазов. Соревнования будут проходить с 21 по 22 апреля.
Напомним, Украина приняла решение бойкотировать все спортивные соревнования, которые проводятся на территории России.
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