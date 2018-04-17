Украинцы выступят на этапе КМ по скалолазанию в Москве, несмотря на запрет Министерства

Украинские скалолазы отправятся в Россию на соревнования.

II Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018 Getty Images

Украинские скалолазы примут участие во II Этапе Кубка Мира 2018, который пройдет в России.

Спортсмены на этом этапе будут соревноваться в двух дисциплинах: боулдеринг и скорость.

В составе сборной Украины на турнир отправятся 11 скалолазов. Соревнования будут проходить с 21 по 22 апреля.

Напомним, Украина приняла решение бойкотировать все спортивные соревнования, которые проводятся на территории России.

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