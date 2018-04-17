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Украинцы выступят на этапе КМ по скалолазанию в Москве, несмотря на запрет Министерства

Комментариев: 2
Украинские скалолазы отправятся в Россию на соревнования.
II Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018
II Этап Кубка Мира по скалолазанию 2018
Getty Images

Украинские скалолазы примут участие во II Этапе Кубка Мира 2018, который пройдет в России.

Спортсмены на этом этапе будут соревноваться в двух дисциплинах: боулдеринг и скорость. 

В составе сборной Украины на турнир отправятся 11 скалолазов. Соревнования будут проходить с 21 по 22 апреля. 

Напомним, Украина приняла решение бойкотировать все спортивные соревнования, которые проводятся на территории России.

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Теги: Скалолазание, Кубок мира, Россия, Украина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.04.2018, 16:46
Оценка:  0
гость
Предлагаю, если что-то случится с этими скалолазами (нападения, избиения, провокационный арест, обвинения в подготовке диверсий, покушении на существующий строй) не тратить силы и не вытаскивать их из ублюдочного кацапстана. Пусть там гниют.
BROKER666    17.04.2018, 16:52
Оценка:  0
BROKER666
согласен на 100%
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