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Украинские батутисты выиграли медаль чемпионата Европы

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Мужчины завоевали бронзу в командных прыжках на батуте.
Украинские батутисты выиграли медаль чемпионата Европы

На чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в Баку, Украина выиграла медаль. В соревнованиях мужчин в командном турнире по прыжкам на батуте украинцы Антон Давыденко, Николай Просторов, Артем Савченко и Дмитрий Собакар завоевали бронзу с результатом 171,380 балла.

Победила сборная Беларуси (179,575), опередив серебряных призеров из России на 0,645 балла.

У женщин сборная Украины в составе Дианы Ключник, Светланы Мальковой, Наталии Москвиной и Дианы Тувакбаевой заняла 5-е место (156,890). Золото тут завоевали белоруски (161,570), опередив на 2,39 балла француженок, на 3,535 балла соперниц из Португалии.

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Теги: прыжки на батуте, чемпионат Европы
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