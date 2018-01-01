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В России ожидается новая волна дисквалификаций спортсменов

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Хайо Зеппельт дал прогноз на будущее российских спортсменов.
Хайо Зеппельт
Хайо Зеппельт
twitter.com/hajoseppelt

Автор серии фильмов о допинге в российском спорте, немецкий журналист канала ARD Хайо Зеппельт уверен, что в ближайшее время добавятся новые дисквалификации российских спортсменов.

«Будет еще больше информации о России, – написал Зеппельт в твиттере. – Я ожидаю колоссальные последствия. Допинг в России на протяжении нескольких лет: 9 тысяч (!) положительных проб, дела около 4,5 тысяч спортсменов расследуют 60 международных федераций. Я ожидаю новую волну дисквалификаций», - написал журналист в своем Твиттере.

Отметим, что 10 апреля в офисе Международного союза биатлонистов (IBU) были совершены обыски. Как сообщает VG, Андерс Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с участием российских биатлонистов начиная с 2011 года.

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Теги: Хайо Зеппельт, допинг, Россия, Олимпиада
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