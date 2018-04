В России ожидается новая волна дисквалификаций спортсменов

Автор серии фильмов о допинге в российском спорте, немецкий журналист канала ARD Хайо Зеппельт уверен, что в ближайшее время добавятся новые дисквалификации российских спортсменов.

«Будет еще больше информации о России, – написал Зеппельт в твиттере. – Я ожидаю колоссальные последствия. Допинг в России на протяжении нескольких лет: 9 тысяч (!) положительных проб, дела около 4,5 тысяч спортсменов расследуют 60 международных федераций. Я ожидаю новую волну дисквалификаций», - написал журналист в своем Твиттере.

Not many have realized it: Much, much more will come about RUS. It will make massive waves. Shows extend of RUS doping over yrs: 9000 (!) positive screenings of estimated 4500 athletes are under investigation in about 60 IFs/sports bodies. Huge number of sanctions expected