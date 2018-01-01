Мужская сборная Украины попробует выйти на чемпионат Европы-2020 по гандболу.

Мужская сборная Украины по гандболу узнала соперников по отбору на ЧЕ-2020 handball.net.ua

Украинские гандболисты узнали соперников по отборочному этапу на чемпионат Европы-2020, который пройдет в Швеции, в Австрии и в Норвегии.

"Сине-желтые" померяются силами с командами Дании, Черногории и Фарерских островов. Первые два тура пройдут с 24 по 28 октября 2018 году. Матчи 3 и 4 туров состоятся с 10 по 14 апреля 2019, а заключительные два тура пройдут с 12 по 16 июня 2019 года.

К вашему вниманию все отборочные группы на ЧЕ-2020.

Группа 1: Германия, Польша, Израиль, Косово

Группа 2: Хорватия, Сербия, Швейцария, Бельгия

Группа 3: Македония, Исландия, Турция, Греция

Группа 4: Словения, Нидерланды, Латвия, Эстония

Группа 5: Беларусь, Чехия, Босния и Герцеговина, Финляндия

Группа 6: Франция, Португалия, Литва, Румыния

Группа 7: Венгрия, Россия, Словакия, Италия

Группа 8: Дания, Черногория, Украина, Фарерские острова.

Отметим, что из каждого квартета выйдут две лучшие команды. Также четыре лучших коллектива, которые заняли третьи строчки в своих группах смогут квалифицироваться на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что украинские гандболистки не сумели квалифицироваться на ЧЕ-2018.

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