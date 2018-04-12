Сборной Украины по тяжелой атлетике "обрежут" квоты на Игры в Токио-2020
Сборная Украины по тяжелой атлетике из-за нарушений антидопинговых правил будет представлена четырьмя спортсменами на Олимпийских играх в Токио-2020, сообщает Reuters.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разработала новое правило, которое будет устанавливать количество квот для стран с многочисленными допинговыми нарушениями.
Согласно правилу, любая страна с 20 или более допинговыми нарушениями с 2008 по 2020 год может отправить на Олимпиаду одного мужчину и одну женщину. Это касается сборных России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Беларуси на Играх-2020.
Странам с 10-19 допинговыми нарушениями за тот же период, в число которых входит и Украина, будет разрешено отправить на Игры двух мужчин и двух женщин.
При этом отмечается, что в случае выявления очередных допинговых нарушений IWF может запретить тяжелоатлетам какой-либо страны выступать на Играх в Токио.
Ранее сообщалось, что украинского тяжелоатлета поймали на допинге.
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