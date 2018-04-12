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Сборной Украины по тяжелой атлетике "обрежут" квоты на Игры в Токио-2020

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Из-за большого количества пойманных на допинге спортсменов, Украину и другие страны накажут.
Александр Перешенко - один из пойманных на допинге спортсменов
Александр Перешенко - один из пойманных на допинге спортсменов
НОК Украины

Сборная Украины по тяжелой атлетике из-за нарушений антидопинговых правил будет представлена четырьмя спортсменами на Олимпийских играх в Токио-2020, сообщает Reuters.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разработала новое правило, которое будет устанавливать количество квот для стран с многочисленными допинговыми нарушениями.

Согласно правилу, любая страна с 20 или более допинговыми нарушениями с 2008 по 2020 год может отправить на Олимпиаду одного мужчину и одну женщину. Это касается сборных России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Беларуси на Играх-2020.

Странам с 10-19 допинговыми нарушениями за тот же период, в число которых входит и Украина, будет разрешено отправить на Игры двух мужчин и двух женщин.

При этом отмечается, что в случае выявления очередных допинговых нарушений IWF может запретить тяжелоатлетам какой-либо страны выступать на Играх в Токио.

Ранее сообщалось, что украинского тяжелоатлета поймали на допинге.

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Теги: тяжелая атлетика
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