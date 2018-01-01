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Радивилов и Варвинец получили свои награды Лучшего спортсмена месяца

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В Олимпийском доме наградили лучших спортсменов Украины по итогам января и марта.
Игорь Радивилов и Ирина Вавринец
Игорь Радивилов и Ирина Вавринец
НОК

Гимнаст Игорь Радивилов и биатлонистка Ирина Варвинец получили свои награды Лучшего спортсмена месяца.

Чествование спортсменов состоялось в Олимпийском доме. Их традиционно поздравил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Напомним, что Ирина Варвинец стала лучшей по итогам января, однако не сумела получить статуэтку из-за поездки в Пхенчхан на зимние ОИ-2018. Игорь Радивилов, в свою очередь, был признан лучшим в марте.

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Теги: Ирина Вавринец, биатлон, спортсмен месяца, НОК, Игорь Радивилов, гимнастика
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