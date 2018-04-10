Киев примет чемпионат мира по кикбоксингу ISKА

В Киеве состоится чемпионат мира по кикбоксингу, где выступят более 50 команд.

В начале мая Киев примет чемпионат мира по кикбоксингу ISKA, на который подали заявки уже 50 мировых сборных.

Как сообщает официальный сайт федерации ISKA Украины, мировое первенство пройдет со 2-го по 6-е мая в Международном выставочном центре. По мнению президента федерации Олега Мандзюка, подобное соревнование поможет возродить традиции кикбоксинга в Украине. Кроме того, ожидается, что в Украину приедут более 50-ти сборных со всего мира.

Также параллельно с чемпионатом мира в Киеве пройдет и чемпионат Европы среди юниоров.

Отметим, что на чемпионате мира в 2017 году, который проходил в Афинах, сборная Украины в общем зачете замкнула топ-3.

Ранее сообщалось, что в Харьков приедет лучшая боксерская сборная мира для встречи с украинцами.

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