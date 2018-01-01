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Украинские дзюдоистки завоевали две медали на Гран-при Турции

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Анастасия Турчин и Галина Тарасова вернутся домой с наградами.
Анастасия Турчин
Анастасия Турчин

Украинские дзюдоистки успешно выступили на этапе Гран-при в Турции, завоевав две медали.

Анастасия Турчин в весовой категории до 78 кг дошла до финала, но остановилась в шаге от победы. В решающей схватке Турчин проиграла представительнице Косово Лориане Кука и осталась с серебром.

Представительница Украины в весовой категории свыше 78 кг Галина Тарасова проиграла в полуфинале Себиль Акбулут из Турции, а в матче за бронзу победила россиянку Юлию Ляниченко.

Напомним, в начале апреля Анастасия Турчин и Сергей Кривчич поднялись на подуим Гран-при в Грузии.

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Теги: дзюдо, Гран-при, Анастасия Турчин
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