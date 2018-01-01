Харлан: Пропуск Гран-при в Москве может повлиять на наш результат

Ольга Харлан рассказала, как повлияет на рейтинг Кубка мира и ее планы пропуск этапа в Москве.

Украинская саблистка Олга Харлан прокомментировала свои изменения в планах в связи с пропуском Гран-при в Москве из-за невозможности выступать украинским спортсменам в России.

"Конечно, я буду тренироваться, поддерживать форму. В апреле у нас, вроде, есть пару недель отдохнуть, но потом будем тренироваться на местах, в конце апреля – сбор, потом – еще один, а еще турнир в Тунисе, после которого будут чемпионат Европы и мира.

У нас все расписано вплоть до августа – все в тренировках, соревнованиях. Не будем останавливаться. Потому что даже такие победы, как в Сеуле, они содержат очень-очень много ошибок, которые на следующих турнирах нельзя допускать. Их надо как-то истребить, просто пока не знаю как (смеется). Но я верю в то, что мне помогут в этом мои тренеры, психолог, команда, и я соберусь с мыслями и пойму, как это все устранить.

Мое отсутствие в Москве не сильно повлияет на общий зачет Кубка мира. В прошлом году я заняла там девятое место, немного очков получила. Так что если туда не поеду, то немного потеряю. Но в следующем году уже начинается олимпийский отбор, и Гран-при в Москве – это один из этапов, который будет считаться, поэтому это проблематично.

В целом проблематичным будет построение плана тренировок. У нас на этот год было все расписано, как я говорила, вплоть до часов и минут, как мы должны тренироваться, и сейчас надо будет все менять. Не исключаю того, что это как-то повлияет на наш результат. Надеюсь, повлияет в лучшую сторону, но честно сказать, не знаю, как все сложится, уже тренеры будут это решать, просчитывать все возможные варианты", - отметила Харлан в интервью Xsport.ua.

Напомним, Ольга Харлан в Сеуле выиграла второй турнир серии Гран-при в сезоне. После победы Харлан выразила разочарование невозможностью выиграть три этапа Гран-при подряд из-за того, что нет возможности отправиться в Москву.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!