Жданов: Гибридная агрессия против Украины ведется и на спортивном фронте

Игорь Жданов прокомментировал перенос чемпионата Европы по спортивной борьбе среди кадетов в Македонию.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов высказал свое отношение по поводу переноса из Украину в Македонию чемпионата Европы по спортивной борьбе среди кадетов.

Министр считает, что на Международную федерацию борьбы было оказано мощное российское влияние, и назвал такие действия местью Украине за бойкот соревнований, проводимых в России. Об этом Жданов написал на своей странице в Facebook.

"В который раз убеждаюсь, что гибридная агрессия против Украины осуществляется не только военными, политическими и экономическими средствами, она постоянно ведется и на спортивном фронте. 3 апреля 2018 г. на сайте Международной федерации борьбы UWW появилось сообщение о том, что ранее запланированный к проведению в Киеве 21-29 апреля чемпионат Европы по борьбе среди кадетов переносится в Македонию. Причиной такого неожиданного решения называется "опасение, что Министерство молодежи и спорта Украины не сможет обеспечить участие всех европейских наций.

Ответственно заявляю – это неправда. Работа по обеспечению необходимых мер безопасности и пребывания гостей в нашей стране ведется постоянно и в многих направлениях, ввиду высокой значимости данного мероприятия для нашего государства. Министерство молодежи и спорта совместно с национальными федерациями системно работает над возвращением в Украину крупных международных соревнований. Мы уже имеем ряд успешных результатов этой работы в 2017-18 годах.

Осознаю, что каждый наш шаг вперед на этом пути будет встречать зависть и серьезное противодействие со стороны нашего северного соседа. Поэтому такое неожиданное решение Международной федерации борьбы, где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украине за бойкот международных соревнований в России", - написал Жданов.

Напомним, Игорь Жданов подписал приказ о бойкоте украинскими спортсменами всех международных соревнованиях, проводимых на территории России.

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