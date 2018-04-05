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Жданов: Гибридная агрессия против Украины ведется и на спортивном фронте

Комментариев: 4
Игорь Жданов прокомментировал перенос чемпионата Европы по спортивной борьбе среди кадетов в Македонию.
Игорь Жданов
Игорь Жданов
facebook.com/zhdanovihor

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов высказал свое отношение по поводу переноса из Украину в Македонию чемпионата Европы по спортивной борьбе среди кадетов.

Министр считает, что на Международную федерацию борьбы было оказано мощное российское влияние, и назвал такие действия местью Украине за бойкот соревнований, проводимых в России. Об этом Жданов написал на своей странице в Facebook.

"В который раз убеждаюсь, что гибридная агрессия против Украины осуществляется не только военными, политическими и экономическими средствами, она постоянно ведется и на спортивном фронте. 3 апреля 2018 г. на сайте Международной федерации борьбы UWW появилось сообщение о том, что ранее запланированный к проведению в Киеве 21-29 апреля чемпионат Европы по борьбе среди кадетов переносится в Македонию. Причиной такого неожиданного решения называется "опасение, что Министерство молодежи и спорта Украины не сможет обеспечить участие всех европейских наций.

Ответственно заявляю – это неправда. Работа по обеспечению необходимых мер безопасности и пребывания гостей в нашей стране ведется постоянно и в многих направлениях, ввиду высокой значимости данного мероприятия для нашего государства. Министерство молодежи и спорта совместно с национальными федерациями системно работает над возвращением в Украину крупных международных соревнований. Мы уже имеем ряд успешных результатов этой работы в 2017-18 годах.

Осознаю, что каждый наш шаг вперед на этом пути будет встречать зависть и серьезное противодействие со стороны нашего северного соседа. Поэтому такое неожиданное решение Международной федерации борьбы, где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украине за бойкот международных соревнований в России", - написал Жданов.

Напомним, Игорь Жданов подписал приказ о бойкоте украинскими спортсменами всех международных соревнованиях, проводимых на территории России.

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Теги: Игорь Жданов, Спортивная борьба, чемпионат Европы
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  05.04.2018, 22:13
Оценка:  0
гость
Мочить нужно таких идиотов, как ты, которые просрали страну Украину.
гость  (аноним)  05.04.2018, 21:55
Оценка:  +1
гость
Жданов - редкий долбоеб, с одной единственной комсомольской извилиной.
гость  (аноним)  05.04.2018, 21:43
Оценка:  -2
гость
Дык, может хватит придуриваться? К чему эта пустая болтовня?
Идет война с кацапской мразью, по всем направлениям! Мочить этих выб..лядков!
ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!!!
Yzenykkrasavchik    05.04.2018, 22:46
Оценка:  +2
Yzenykkrasavchik
Ну так езжай на восток
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