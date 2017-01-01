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Герои спортивного року: яркие фото с церемонии

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На XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года" назвали победителей в девяти номинациях.
Герои спортивного року 2017
Герои спортивного року 2017
Олег Батрак, iSport.ua

В среду, 4 апреля, Киев принял ставшую уже традиционной и полюбившуюся спортсменам церемонию награждения Героев спортивного года 2017, называемую Спортивным Оскаром Украины.

Награды получили следующие спортсмены:

Олимпийская надежда: Дарья Белодед (дзюдо);
Спортивная слава Украина: Анатолий Поливода (баскетбол) и Татьяна Пророченко (легкая атлетика);
Вместе с олимпийцами: Лариса Соловьева (пауэрлифтинг);
Сильные духом: Людмила Ляшенко (лыжные гонки и биатлон);
Команда года: Сборная Украины по синхронному плаванию;
Сенсация года: Юлия Левченко (легкая атлетика);
Тренер года: Светлана Саидова (синхронное плавание);
Спортсменка года: Ольга Харлан (фехтование);
Спортсмен года: Александр Хижняк (бокс).

Смотрите самые яркие моменты церемонии:

Фото - Олег Батрак, iSport.ua

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