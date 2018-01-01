Левченко: Предыдущая награда дала мне толчок двигаться дальше

Юлия Левченко на церемонии Герои спортивного года получила награду "Сенсация года".

Легкоатлетка Юлия Левченко на торжественной церемонии Герои спортивного года выиграла в номинации "Сенсация года". Для Юлии это уже вторая статуэтка, ведь по итогам 2014 года она выиграла в номинации "Олимпийская надежда". Правда, Юля не считает справедливым сравнивать полученные награды.

"Эти награды нельзя сравнивать, потому что я их получила в разные моменты жизни и карьеры, но та награда "Олимпийская надежда" дала мне толчок двигаться дальше, что люди в меня верят. Сегодня вышло маленькое подтверждение, что это было не просто так.

Эта победа – вера, что дальше у меня получится показать результат, что люди в меня верят, что на меня возложена надежда и мне нужно ее оправдать.

Это был очень сложный год, но, тем не менее, мы пытались пройти через все препятствия. Очень рада, что у нас все получилось.

Рассчитывала ли на победу? Если честно, я не совсем помнила, в какую номинацию я вхожу. Когда сказали "Сенсация года", то я не ожидала увидеть там свое имя. Почему-то подумала про другую номинацию. Я думала, что она немного по-другому называется. Но я так увлеклась всем, что было перед этим, что я забыла, что было в числе номинантов.

Спасибо за такой большой праздник и за возможность еще раз посмотреть на всех спортсменов нашей страны, как они добывают свои победы. Иногда я мало что вижу, кроме легкой атлетики. Мне было приятно увидеть людей из других видов спорта.

Что дальше? Дальше будет покорять новые вершины. Дальше возвращаемся к тренировкам, сбрасываем каблуки, надеваем кроссовки и идем продолжать делать свое дело. У спортсмена очень рутинная жизнь и мы должны продолжать свое дело.

Уже завтра мы улетаем на двухнедельные сборы, а потом будет входить в сезон, который начнется ближе к лету. Главный старт – летний чемпионат Европы.

Я не могу прогнозировать улучшения своего личного рекорда. У нас сейчас очень хорошие прыжки в Украине, хорошая тенденция и я желаю всем наших девочкам показать все свои лучшие результаты", - заявила Юлия Левченко.

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