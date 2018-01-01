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Харлан: Иногда я сама себе удивляюсь

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Лучшая спортсмена Украины 2017 Ольга Харлан рассказала, как шла к этому званию.
Ольга Харлан
Ольга Харлан
Олег Батрак, iSport.ua

Саблистка Ольга Харлан гордо может носить звание лучшей спортсменки Украины нашего времени, ведь накануне она получила рекордную четвертую личную награду "Героя спортивного года", как лучшая спортсменка года в стране.

В прошлом году Ольга стала чемпионкой мира и это при том, что почти полгода пропустила из-за травмы и восстановления, но все равно стала лучшей.

"Я не знаю, откуда у меня появились силы в прошлом году. Это загадка человечества. Иногда я сама себе удивляюсь. И это очень круто, когда ты сама не знаешь на что ты способна. И когда выходишь на соревнования, выигрываешь, то я сама в шоке.

Думаю, вы по моим эмоциям видели, когда я сняла маску, у меня на лице все было видно. Я выиграла чемпионат мира. Сделала это после тяжелой травмы и после Олимпийских игр.

Признаться, для меня победа в номинации в этом году не стала неожиданностью, потому что каждый труд вознаграждается. В прошлом году я очень много работала. Как результат – золото чемпионата мира, мое третье личное золото. Поэтому безумно благодарна за эту статуэтку – это результат того, что я делала. Это мотивация, чтобы получить пятую.

Победу я посвящаю, конечно же, своей семье, родителям. Они всегда болеют, переживают. Мы не часто видимся, потому что я постоянно на соревнованиях, на сборах. И эта еще одна награда будет для них. Спасибо им, что постоянно болеют, молятся за меня. Спасибо моим болельщикам, команде.

К сожалению, некоторые девочки пропустили прошлый сезон из-за травм, не могли с нами выступать на чемпионате мира и Европы, в номинации их не было, но, надеюсь, в следующем году мы попадем в номинацию", - заявила Харлан.

Напомним, Ольга Харлан выиграла второй турнир серии Гран-при в сезоне.

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Теги: Ольга Харлан, фехтование
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