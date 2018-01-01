Харлан: Иногда я сама себе удивляюсь

Лучшая спортсмена Украины 2017 Ольга Харлан рассказала, как шла к этому званию.

Саблистка Ольга Харлан гордо может носить звание лучшей спортсменки Украины нашего времени, ведь накануне она получила рекордную четвертую личную награду "Героя спортивного года", как лучшая спортсменка года в стране.

В прошлом году Ольга стала чемпионкой мира и это при том, что почти полгода пропустила из-за травмы и восстановления, но все равно стала лучшей.

"Я не знаю, откуда у меня появились силы в прошлом году. Это загадка человечества. Иногда я сама себе удивляюсь. И это очень круто, когда ты сама не знаешь на что ты способна. И когда выходишь на соревнования, выигрываешь, то я сама в шоке.

Думаю, вы по моим эмоциям видели, когда я сняла маску, у меня на лице все было видно. Я выиграла чемпионат мира. Сделала это после тяжелой травмы и после Олимпийских игр.

Признаться, для меня победа в номинации в этом году не стала неожиданностью, потому что каждый труд вознаграждается. В прошлом году я очень много работала. Как результат – золото чемпионата мира, мое третье личное золото. Поэтому безумно благодарна за эту статуэтку – это результат того, что я делала. Это мотивация, чтобы получить пятую.

Победу я посвящаю, конечно же, своей семье, родителям. Они всегда болеют, переживают. Мы не часто видимся, потому что я постоянно на соревнованиях, на сборах. И эта еще одна награда будет для них. Спасибо им, что постоянно болеют, молятся за меня. Спасибо моим болельщикам, команде.

К сожалению, некоторые девочки пропустили прошлый сезон из-за травм, не могли с нами выступать на чемпионате мира и Европы, в номинации их не было, но, надеюсь, в следующем году мы попадем в номинацию", - заявила Харлан.

Напомним, Ольга Харлан выиграла второй турнир серии Гран-при в сезоне.

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