Компания Run Ukraine поддержала движение за гендерное равенство HeForShe

Организатор самых массовых беговых мероприятий международного уровня в Украине – компания Run Ukraine – присоединилась к движению за гендерное равенство HeForShe.

Отныне сотрудничество двух организаций найдет воплощение в пяти беговых мероприятиях Лиги, которые пройдут в этом году в пяти городах Украины. В частности, во время ближайшего 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который состоится 22-го апреля в столице, один из забегов будет посвящен именно направления солидарности – это эстафета 10 км + 11,0975 км. Она так и называется: HeForShe Kyiv Half Marathon Relay.

"Спорт имеет большую силу преодолевать пределы пола, расы, религии и национальности. Занятия спортом способствуют самосовершенствованию, улучшают самооценку и учат лидерству, командной работе и настойчивости. Женщины в спорте бросают вызов гендерным стереотипам, вдохновляют своим примером и показывают, что мужчины и женщины равны. Все больше индустрий стремительно признают, что привлечение женщин расширяет горизонты, способствует генерации новых идей и развития инновации. Однако, впереди долгий путь к полному равенству в мире спорта. Мы очень гордимся тем, что наши партнеры Run Ukraine присоединились к движению солидарности за гендерное равенство HeForShe, что позволяет мужчинам и парням со всего мира выступить в поддержку прав женщин и достичь гендерного равенства в течение нашей жизни", – комментирует Анастасия Дивинская, Глава офиса ООН Женщины в Украине.

С момента запуска движения, был представлен Генеральным секретарем ООН Паном Ги Муном и Послом доброй воли Эммой Уотсон 20 сентября 2014, к нему присоединились миллионы мужчин и женщин из разных стран – главы государств, ведущие ученые, руководители глобальных корпораций, спортсмены и художники, которые разделяют философию гендерного равенства. HeForShe упоминали в соцсетях более 2 миллиардов раз, а деятельность участников кампании за пределами Интернета достигла каждого уголка земного шара.