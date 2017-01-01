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Открыта регистрация на семейный забег Family Run на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

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Уже во второй раз в рамках киевского полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon состоится семейный забег на 2 км Family Run.
Family Run на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon
Family Run на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

Family Run – уже стал традицией многих украинских семей и примером того, как родители с раннего возраста привьют любовь к спорту. Покорить дистанцию в 2 км Family Run способен каждый, ведь возрастных ограничений не существует. Родители могут бежать с детьми на руках или везти их в колясках. Каждый участник получит фирменную футболку.

Незабываемая атмосфера единения и взаимопомощи, чувство семейного дела, командной работы и наслаждение от совместной утренней пробежки живописным городом под аплодисменты зрителей – это все о семейном забег Family Run.

Кроме того, молодые спортсмены смогут попробовать свои силы на детских дистанция 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon 100 м, 500 м и 1000 м. Регистрация на детские забеги начнется в скором времени.

Зарегистрироваться на Family Run можно на сайте: kyivhalfmarathon.org

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Теги: бег, марафон
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