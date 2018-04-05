Беленюк: Из-за пропуска чемпионата Европы можем потерять олимпийскую лицензию

Жан Беленюк прокомментировал бойкот чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который пройдет в России.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что после того, как Украина не поедет на чемпионат Европы в Россию, она может не отобраться на чемпионат мира и вместе с тем потерять олимпийскую лицензию.

"Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время.

У нас немного другая система – не рейтинговая, как у фехтования или биатлона. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо – теряется целый год. Из-за этого мы можем не отобраться на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная, на самом деле. Пока следим за ее развитием", – приводит слова Беленюка ресурс XSPORT.

Напомним, что европейское первенство по греко-римской борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске. Украинская сборная пропустит чемпионат Европы, так как министерство молодежи и спорта подписало наказ о бойкоте соревнований, которые проходят на территории России.

Ранее сообщалось, что Беленюк проиграл схватку на снегу 17-летней дзюдоистке. Также Жан снялся в клипе известного рэпера.

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