Рекорд Харлан и Беленюк со статуэткой: как в Киеве награждали Героев спортивного года

На XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года" назвали победителей в девяти номинациях.

В среду, 4 апреля, Киев принял ставшую уже традиционной и полюбившуюся спортсменам церемонию награждения Героев спортивного года 2017, называемую Спортивным Оскаром Украины.

По красной дорожке под вспышки фотокамер один за другим в холл Украинского дома заходят знаменитости, останавливаясь для автографов болельщиков или интервью журналистам. Спортсменов вообще непривычно видеть в вечерних платьях и строгих костюмах, а тут спортивные знаменитости один за другим появляются перед публикой.

Больше всего, видимо, награду хотелось боксеру Александу Хижняку, который прибыл к входу в Украинский дом, где и состоялось мероприятие, самым первым из спортсменов. Еще даже двери были закрыты и внутрь никого не пускали.

За ним приехала дзюдоистка Дарья Белодед – как потом выясниться, не зря они вдвоем так спешили, ведь потом оба поднимутся на сцену за дебютной для себя наградой.

А дальше звезды один за другим начали появляться на красной дорожке и глаза уже просто разбегались от спортивных знаменитостей как прошлого, так и настоящего. Словно по волшебству спортсмены превратились в непревзойденных принцев и принцесс, заменив спортивные ковры и тренировочные снаряды на заслуженную красную дорожку, а спортивную одежду - на элегантное вечернее платье. Легкоатлетка Юлия Левченко предположила, что девушки-спортсменки больше ждут подобных праздников, мечтая почаще надеть красивое платье, но стоит признать, что и парни-спортсмены смотрелись на действе очень привлекательно и гармонично.

Сама церемония началась с приятной неожиданности – на сцену за наградами поднялся олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко с тренерами. Свой Оскар спортсмен получит в следующем году (в чем почти не приходится сомневаться), но и в этом году он не остался без внимания и подарков от спонсоров.

После официальной части с выступлением вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки и министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова началось самое волнительное для участников церемонии – раздача статуэток.

Не обошлось без шуток. Так, например, ведущий программы "Что? Где? Когда?" Александр Амбросов право открыть конверт доверил Василию Вирастюку, потому что "из нас двоих – он сильный, пусть и открывает", а борец Жан Беленюк достав из конверта имя Дарьи Белодед, представил ее как спортсменку, которая недавно чуть не скрутила ему шею.

Не доводилось скучать и между награждениями, ведь своими яркими выступлениями лауреатов и гостей праздника поздравили: певцы DIMA LIBRA, Анна Добрыднева, Арсен Мирзоян, дуэт Анна-Мария, автор студии Квартал 95 Валерий Жидков, иллюзионисты Виталий Горбачевский и Виталий Лузкарь, герои баскетбольных площадок "Heroes of the court".

Вместе с высокими признаниями лауреаты получили много приятных подарков от организаторов и партнеров церемонии, а победители в номинациях "Лучший спортсмен года", "Лучшая спортсменка года" и "Лучший тренер года" получили от Олимпийского комитета Украины денежные премии, которые в этом году были увеличены до 75 тысяч гривен. И это чистыми на руки, поскольку НОК уже уплатил налоги.

В общем, получить статуэтку и подняться на сцену для каждого – большая честь. Лучшая спортсменка года Ольга Харлан, которая получила рекордную для себя четвертую личную статуэтку (а еще у нее четыре командных) радовалась награде как в первый раз, а Жан Беленюк, хоть и не был в числе претендентов, но все равно в кулуарах после завершения торжества бегал и фотографировался со статуэткой.

Собственно, что касается лауреатов, то награды получили следующие спортсмены:

Олимпийская надежда: Дарья Белодед (дзюдо);

Спортивная слава Украина: Анатолий Поливода (баскетбол) и Татьяна Пророченко (легкая атлетика);

Вместе с олимпийцами: Лариса Соловьева (пауэрлифтинг);

Сильные духом: Людмила Ляшенко (лыжные гонки и биатлон);

Команда года: Сборная Украины по синхронному плаванию;

Сенсация года: Юлия Левченко (легкая атлетика);

Тренер года: Светлана Саидова (синхронное плавание);

Спортсменка года: Ольга Харлан (фехтование);

Спортсмен года: Александр Хижняк (бокс).

Праздник удался, итоги спортивного года подведены, спортивные герои года названы. Уже на следующий день все спортсмены возвращаются обратно в зал на тренировки, ведь впереди - новые вызовы, а вместе с ними и очередные свершения и достижения спортивной Украины.

Виталий Володько, iSport.ua