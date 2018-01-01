Герои спортивного года: в Киеве наградили лучших спортсменов Украины (обновляется)
Лауреаты были определены путем тайного голосования среди членов Украинской Академии спорта.
В Украинском доме в Киеве состоится торжественная церемония награждения победителей XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017".
Всего будут названы победители в девяти категориях:
Олимпийская надежда: Дарья Белодед (дзюдо);
Спортивная слава Украина: Анатолий Поливода (баскетбол) и Татьяна Пророченко (легкая атлетика);
Вместе с олимпийцами: Лариса Соловьева (пауэрлифтинг);
Сильные духом: Людмила Ляшенко (лыжные гонки и биатлон);
Команда года: Сборная Украины по синхронному плаванию;
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Напомним, тройки претендентов на звание лучших в украинском спорте в 2017 году были названы в середине марта.
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