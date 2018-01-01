Герои спортивного года: в Киеве наградили лучших спортсменов Украины (обновляется)

Лауреаты были определены путем тайного голосования среди членов Украинской Академии спорта.

В Украинском доме в Киеве состоится торжественная церемония награждения победителей XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017".

Всего будут названы победители в девяти категориях:

Олимпийская надежда: Дарья Белодед (дзюдо);

Спортивная слава Украина: Анатолий Поливода (баскетбол) и Татьяна Пророченко (легкая атлетика);

Вместе с олимпийцами: Лариса Соловьева (пауэрлифтинг);

Сильные духом: Людмила Ляшенко (лыжные гонки и биатлон);

Команда года: Сборная Украины по синхронному плаванию;

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Напомним, тройки претендентов на звание лучших в украинском спорте в 2017 году были названы в середине марта.