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Герои спортивного года: в Киеве наградили лучших спортсменов Украины (обновляется)

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Лауреаты были определены путем тайного голосования среди членов Украинской Академии спорта.
Герои спортивного года-2017
Герои спортивного года-2017
noc-ukr.org

В Украинском доме в Киеве состоится торжественная церемония награждения победителей XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017".

Всего будут названы победители в девяти категориях:

Олимпийская надежда: Дарья Белодед (дзюдо);
Спортивная слава Украина: Анатолий Поливода (баскетбол) и Татьяна Пророченко (легкая атлетика);
Вместе с олимпийцами: Лариса Соловьева (пауэрлифтинг);
Сильные духом: Людмила Ляшенко (лыжные гонки и биатлон);
Команда года: Сборная Украины по синхронному плаванию;

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Напомним, тройки претендентов на звание лучших в украинском спорте в 2017 году были названы в середине марта.

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Теги: церемония награждения, спорт, Украина
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