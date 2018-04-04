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Харлан: Нам нужно ездить в Россию и доказывать, что мы лучшие

Комментариев: 1
Украинская саблистка Ольга Харлан не согласна с запретом Министерства спорта.
Ольга Харлан
Ольга Харлан
instagram.com/olgakharlan

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала запрет Министерства спорта Украины на участие украинцев в соревнованиях на территории России.

"Мы столько лет ездили на «Московскую саблю» — это традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала, и в этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет.

Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые годы. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться», — передает слова Харлан Xsport.

Напомним, Ольга Харлан выиграла второй турнир серии Гран-при в сезоне.

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Теги: Ольга Харлан, Украина, Россия, фехтование
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Комментариев (1)
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I_gor2    04.04.2018, 15:23
Оценка:  +1
I_gor2
Не согласен с Харлан.
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