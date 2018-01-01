Харлан: Мне не удастся выиграть серию Гран-при, хотя очень этого хотелось

Ольга Харлан прокомментировала победу на этапе Гран-при в Сеуле.

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала свою победу на Гран-при в Сеуле, а также объяснила, почему не удастся выиграть серию, несмотря на две победы подряд.

"Конечно, всегда приятно побеждать. Мне очень хотелось победить именно на этом турнире, ведь это один из этапов серии в Гран-при. В двух я уже победила, а на третий мы, к сожалению, не поедем, потому что он будет проводиться в Москве. Поэтому не удастся мне попробовать выиграть целую серию, хотя очень хотелось.

Где было сложнее соревноваться? В Мексике было сложнее, потому что это Канкун и туда люди приезжают отдыхать. Мы фехтовали в гостинице и понимаешь, что люди на пляже в ста метрах от тебя, а ты фехтуешь в жарком костюме и проводишь в зале целый день. Но при этом знаешь, что когда закончишь свою работу, опять пойдешь на пляж. В Корее была сложность в том, что мы фехтовали вместе с саблистами в один день. Расписание было такое, что у меня первый бой был в 9 часов утра, а следующий бой через 4 часа и в итоге я проводила в зале по 13 часов.

Бойкот соревнований в России? Мы столько лет ездили на Московскую саблю – это традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала и в этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет. Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые года. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться", – приводит слова Харлан ресурс XSPORT.

Напомним, что Ольга Харлан сперва добыла победу на этапе Кубка мира в Мексике, а потом и в Сеуле.

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