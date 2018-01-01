Украина потеряла чемпионат Европы по борьбе

Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов перенесен из Украины в Македонию.

Ассоциация спортивной борьбы Украины заявила об отказе страны от проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе, который должен был состояться в Киеве в конце апреля.

Соревнования отменены в связи с невозможностью предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех без исключения стран–членов Международного Олимпийского Комитета, сообщается на сайте АСБУ.

“Запланированный к проведению в г. Киеве 21 – 29 апреля текущего года чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов, решением Международной федерации борьбы «Объединенный мир борьбы» (UWW) по согласованию с МОК, перенесен в г. Скопье (Македония). Турнир состоится ориентировочно в сроки 14 – 20 мая 2018 года“, - говорится в заявлении.

Вероятнее всего, речь идет о команде России, которая может быть недопущена полным составом на ЧЕ в Киев, если кто-то из членов команды в свое время побывал в аннексированном Крыму (после 2014 года).

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