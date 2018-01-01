Украинка Елистратова завоевала золото на Кубке Африки по триатлону

Еще две медали - у бывших украинцев, которые сейчас представляют Азербайджан.

Украинские спортсмены удачно выступили на первом международном старте триатлонного сезона.

Среди женщин на этапе Кубка Африки лучшей стала Юлия Елистратова, сообщает официальный сайт Федерации триатлона Украины.

Юлия финишировала первой с отрывом от ближайшей преследовательницы в 38 секунд.

Еще одна украинка, Маргарита Крылова, до последнего боролась с венгерской триатлонисткой за "бронзу", однако в итоге стала четвертой.

Ранее сообщалось, что Игорь Радивилов стал лучшим спортсменом Украины в марте.

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