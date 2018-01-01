Анастасия Турчин и Сергей Кривчич поднялись на подуим турнира в Грузии.

Украинские дзюдоисты завоевали две медали на турнире серии Гран-при, который на выходных состоялся в грузинском Тбилиси.

У мужчин в категории до 81 кг бронзовую медаль выиграл Сергей Кривчич. Он дошел до полуфинала, где проиграл Анри Эгутидзе из Португалии, а в схватке за 3-е место одержал чистую победу над россиянином Станиславом Семеновым.

У девушек в категории до 78 кг Анастасия Турчин дошла до финала, в котором уступила француженке Одри Чумео.

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