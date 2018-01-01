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Харлан выиграла второй турнир серии Гран-при в сезоне

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Украинка разгромила соперницу в финале Гран-при Сеула.
Ольга Харлан
Ольга Харлан
instagram.com/olgakharlan

Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей второго гран-при сезона в Сеуле.

Украинка стартовала в туре прямого выбывания под первым номером посева и в 1/32 турнирной таблицы одержала победу над итальянкой Киарой Мормиле со счетом 15:12. Далее лидер сборной Украины разобралась с японкой Рисой Такашимой (15:7), выбила из борьбы россиянку Светлану Кормильцину (15:13) и в 1/4 финала выиграла у кореянки Су Йон Чои (15:11).

В следующем поединке Харлан взяла реванш у румынки Бьянки Песку за поражение на предыдущем этапе Кубка мира в Афинах, обыграв соперницу с минимальным преимуществом – 15:14, а в финале не оставила шансов второму номеру мирового рейтинга Анне Мартон из Венгрии (15:7).

Отметим, что для украинки это уже вторая победа кряду на турнирах такого масштаба. Ранее Ольга выиграла титул на Гран-при Канкуна.

Всего в соревновательном календаре три турнира серии Гран-при, однако последний этап проходит в Москве. Украинская саблистка пропустит его в связи с запретом Министерства молодежи и спорта Украины на выступление наших спортсменов на территории России.

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Теги: Ольга Харлан, сабля, Кубок мира, Гран-при, фехтование
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