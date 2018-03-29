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Беленюк проиграл схватку на снегу 17-летней дзюдоистке

Комментариев: 3
Жан Беленюк и Дарья Белодед устроили шуточную схватку.
Дарья Белодед
Дарья Белодед
НОК Украины

Титулованный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк и 17-летняя чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед провели шуточный спарринг на снегу во время сборов борцов и дзюдоистов в Заросляке.

Видимо, Беленюк решил показать свою силу юной дзобоистке, но мини-поединок пошел не по его сценарию и Белодед провела эффектный прием, вынудив Беленюка сдаться.

"Парни не связывайтесь с дзюдоистками, они легко вас поставят в неловкое положение", – подписал свое видео в соцсетях Жан.

Ранее сообщалось, что Беленюк снялся в клипе известного рэпера.

Напомним, Жан Беленюк стал чемпионом польской борцовской лиги. Также Беленюк создал страницу в Instagram для своей собаки.  

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Теги: Жан Беленюк, греко-римская борьба, Дарья Белодед
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.03.2018, 16:22
Оценка:  -2
гость
Лох, что тут сказь
гость  (аноним)  29.03.2018, 16:10
Оценка:  -2
гость
Оце так Жан! Дівчата вже перемагають! А ми, Жане, вірили у твою перемогу!
гость  (аноним)  29.03.2018, 15:51
Оценка:  -2
гость
любительницы шоколода в рот
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