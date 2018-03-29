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Рейтинг УЕФА по футзалу: Украина опустилась на 6-е место

Комментариев: 1
Вашему вниманию обновленный рейтинг национальных сборных по футзалу.
Сборная Украины по футзалу
Сборная Украины по футзалу
ФФУ

УЕФА обновил официальный рейтинг национальных сборных по футзалу, который учитывает итоги последнего чемпионата Европы.

После континентального первенства в Словении, где Украина провела три матча: с Румынией, Португалией и Испанией, подопечные Александра Косенко опустились на 6-е место.

Лидирует по-прежнему испанцы. Вторая позиция за россиянами, а третья – за португальцами.

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Теги: футзал, УЕФА, рейтинг, сборная Украины
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  29.03.2018, 11:37
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Да пишите что Украина просто опустилась!
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