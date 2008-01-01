18 богуславских фигуристов стали призерами открытого чемпионата

4-25 марта в Черновцах на ледовой арене Льодовий майданчик состоялся Открытый чемпионат Черновицкой области по фигурному катанию на коньках под названием «Сузір’я Буковини». В нем приняли участие более сотни спортсменов из таких городов как: Киев, Кривой Рог, Сумы, Черновцы, Богуслав, Кропивницкий, Одесса и другие.

Город Богуслав и Универсальный учебно-тренировочный центр Льодограй, который является социальным проектом оператора государственных лотерей М.С.Л., на соревнованиях представляли 26 воспитанников, 18 из которых завоевали призовые места. Среди них:

1. Яна Гриб - 1 место в категории Beginners girls 2008-2009;

2. Маргарита Винниченко - 1 место в группе В категории Bronza girls 2006-2007;

3. Коллектив Льодограй (Диана Биличенко, Диана Волохович, Мария Лисова, Мирослава Олейник, Юлия Портнягина, Ивана Слипченко) - 1 место категория Group dance;

4. Милана Серая - 2 место в группе В категории CHICKS A girls;

5. Юлиана Вильгань - 2 место в группе А, категория Cubs A girls;

6. Станислав Попович - 2 место в группе В категории Intermediate boys 2009-2011;

7. Антон Иващенко - 2 место в категории Beginners boys 2009-2011;

8. София Семесько - 2 место в категории Beginners girls 2010;

9. София Ведмеденко - 2 место в категории Beginners girls 2008-2009;

10. Мария Винокурова - 3 место в категории Beginners girls 2011;

11. Марина Фелди - 3 место в группе А, категория Cubs A girls;

12. София Слипченко - 3 место в группе В категории Intermediate girls 2010-2011;

13. Дарья Морозенко - 3 место в группе В категории Intermediate girls 2012-2013.

Соревнования проходили в трех группах: А (действующие спортсмены, члены федераций), В (хобби-класс до 16 лет) и С (взрослые от 16 лет). Ребята соревновались в таких категориях как: одиночное катание, спортивные пары, спортивные танцы на льду и дуэты.

В следующий раз воспитанники УУТЦ Льодограй будут принимать участие в Международном соревновании по фигурному катанию на коньках Skate Odessa, которое состоится в Одессе 9 апреля 2018 года.

Универсальный учебно-тренировочный центр Льодограй был построен в 2014-м году на средства оператора государственных лотерей М.С.Л., который взял на себя обязательства финансово поддерживать комплекс в течение 10 лет. Общий объем инвестиций составил почти 3 000 000 долларов США. Сейчас в УУТЦ Льодограй проводятся соревнования регионального, национального и международного масштаба. Центр стал постоянным местом тренировок для любителей и профессионалов, в том числе - национальных сборных.