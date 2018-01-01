Украинские стрелки успешно выступили в Дортмунде и Вроцлаве

Представители пулевой стрельбы выиграли четыре золотых медали.

Украинские представители пулевой стрельбы успешно выступили на международных соревнованиях в Дортмунде и Вроцлаве.

В немецком Дортмунде Олег Омельчук завоевал золото в упражнении МП-6 с результатом 568 очков, золотой медалисткой стала Екатерина Зеленская в упражнении МП-5 (квалификация 563 очка, финал - 30 попаданий).

Кроме того команда в составе Олега Омельчука Екатерины и Зеленской стала первой в стрельбе из пистолета, а в стрельбе из винтовки (смешанные команды) золото завоевала команда в составе Олега Царькова и Анны Ильин.

Серебряной медалисткой в ​​упражнении ПП-3 стала Екатерина Зеленская с результатом квалификации 560 очков и финалом 228.8, серебряным призером в упражнении ПП-3 стал Олег Омельчук, показав лучший результат квалификации 588 очков, после финальной части Олег занял второе место (с результатом 242.4 очков. Также серебро в стрельбе из трех положений из винтовки завоевала Леся Лескив, с результатом квалификации 1172 очков и финалом 454.5.

В то время на международных соревнованиях во Вроцлаве Павел Клростылев выиграл серебро в стрельбе из скорострельного пистолета (упражнение МП-8).

Ранее сообщалось, что украинские борцы завоевали семь медалей на престижном турнире в Болгарии.

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