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Украинские и российские борцы сделали общее фото на фоне флагов стран

Комментариев: 6
Борцы двух стран пытаются доказать, что спорт – вне политики.
Украинские и российские борцы сделали общее фото на фоне флагов стран
facebook.com

Скандальным фото поделился на своей странице  в Facebook российский борец Таймураз Тигиев.

На турнире по борьбе в Болгарии украинские и российские спортсмены на фоне флагов двух стран сделали совместное фото под слоганом "спорт вне политики".

"Прямо сейчас мы находимся на Международном турнире по вольной борьбе "Дан Колов и Никола Петров" в Болгарии, где выступает наша Сборная!

Не могу не поделиться фотографией, где наши борцы во главе с Дзамболатом Ильичем Тедеевым вместе с борцами из Украины еще раз показали, что СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ!", - гласит подпись к фото.

Стоит отметить, что это фото объяснимо, ведь сборную Украины возглавляет уроженец Осетии Артур Дзигасов, всю свою карьеру выступающий и тренирующий в Украине, а главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев после развала СССР выступал за Украину, является мастером спорта Украины и приходится двоюродным братом президента Ассоциации борьбы Украины Эльбруса Тедеева.  

Отметим, что украинские борцы завоевали семь медалей  на престижном турнире в Болгарии.

Напомним, украинские борцы не выступят на чемпионате Европы в российском Каспийске из-за решения Украины бойкотировать соревнования в России.

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Теги: борьба
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Комментариев (7)
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Глод    26.03.2018, 12:46
Оценка:  0
Глод
Ждите проблем от активистов, товарищи борцы.
гость  (аноним)  26.03.2018, 12:45
Оценка:  0
гость
Oвцeeбы минусуют? Пococитe друг у друга
haninozuka    26.03.2018, 12:38
Оценка:  0
haninozuka
Прям вижу в этих лицах Украинцев и россиян Сборная кавказа.
гость  (аноним)  26.03.2018, 12:20
Оценка:  0
гость
Смерть от российских пуль тоже вне политике?
гость  (аноним)  26.03.2018, 12:07
Оценка:  -1
гость
Oвцeeбы
гость  (аноним)  26.03.2018, 12:06
Оценка:  -2
гость
Спортсмены...Чуpки чepнозaдыe
гость  (аноним)  26.03.2018, 11:57
Оценка:  -2
гость
тема фсб не раскрыта
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