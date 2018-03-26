Украинские и российские борцы сделали общее фото на фоне флагов стран

Борцы двух стран пытаются доказать, что спорт – вне политики.

Скандальным фото поделился на своей странице в Facebook российский борец Таймураз Тигиев.

На турнире по борьбе в Болгарии украинские и российские спортсмены на фоне флагов двух стран сделали совместное фото под слоганом "спорт вне политики".

"Прямо сейчас мы находимся на Международном турнире по вольной борьбе "Дан Колов и Никола Петров" в Болгарии, где выступает наша Сборная!

Не могу не поделиться фотографией, где наши борцы во главе с Дзамболатом Ильичем Тедеевым вместе с борцами из Украины еще раз показали, что СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ!", - гласит подпись к фото.

Стоит отметить, что это фото объяснимо, ведь сборную Украины возглавляет уроженец Осетии Артур Дзигасов, всю свою карьеру выступающий и тренирующий в Украине, а главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев после развала СССР выступал за Украину, является мастером спорта Украины и приходится двоюродным братом президента Ассоциации борьбы Украины Эльбруса Тедеева.

Отметим, что украинские борцы завоевали семь медалей на престижном турнире в Болгарии.

Напомним, украинские борцы не выступят на чемпионате Европы в российском Каспийске из-за решения Украины бойкотировать соревнования в России.

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