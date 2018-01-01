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Украинские борцы завоевали семь медалей на престижном турнире в Болгарии

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На соревнованиях выступили представители вольной и греко-римской борьбы.
Украинские борцы завоевали семь медалей на престижном турнире в Болгарии
bul-wrestling.org

В Болгарии прошел престижный Международный турнир Дан Колов - Никола Петров, на котором украинские борцы завоевали семь медалей.

Так, в вольной борьбе серебро завоевал Василий Шуптар, бронзовые награды выиграли Василий Михайлов в весе 74 кг, Гор Оганесян в весе 65 кг, Мурази Мчедлидзе (97 кг) и Александр Колдовской (125 кг).

Борцы греко-римского стиля также были среди лучших, сначала бронзовую награду завоевал Андрей Антонюк в весе 83 кг, а в последний день в финал вышел Денис Демьянов (67 кг) и завоевал серебряную награду.

Ранее сообщалось, что украинцы Беленюк и Ткач стали чемпионами польской борцовской лиги.

Напомним, украинские борцы не выступят на чемпионате Европы в российском Каспийске из-за решения Украины бойкотировать соревнования в России.

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Теги: вольная борьба, греко-римская борьба, борьба
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