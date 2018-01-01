Женская сборная Украины по гандболу дома проиграла Швейцарии

Украинские гандболистки почти потеряли шансы на выход на Евро-18.

Женская сборная Украины по гандболу в киевском Дворце спорта уступила Швейцарии и практически потеряла шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2018.

Швейцарки нивелировали все сильные стороны хозяек, в частности закрыв Ольгу Передерий и Викторию Борщенко, плюс гости сильнее провели заключительный отрезок матча.

Украина — Швейцария 21:22 (9:9)

В итоге в спаренных турах вместо двух ожидаемых побед Украина дважды уступила Швейцарии, после чего оказалась на последнем месте в таблице после четырех туров.

Теперь, чтобы претендовать на выход на континентальное первенство украинкам в обязательном порядке нужно обыгрывать 7-кратных чемпионок Европы и лидера группы сборную Норвегии и хорваток.

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